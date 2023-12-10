لتذليل أي عقبات.. هيئة قضايا الدولة تتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة

تتابع غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني تطورات العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة وتذليل أية عقبات للمشرفين على العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر أن المستشارين أعضاء غرفة العمليات قد قاموا اليوم بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصحبة المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقي لجنة رقم ١٢ التي ترأسها المستشارة شرين حمد وكيل قضايا الدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.