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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية سير العملية الانتخابية

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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أجري اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لقاءً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية قد شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين منذ الساعات الأولي من فتح صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، مشيراً إلى أنه قد تم تسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، فضلاً عن توحيد كافة الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.
هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية ، ولا سيما شعب المنوفية العريق والذي يتصدر دائماً في كافة الإستحقاقات الدستورية بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العملية الانتخابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية