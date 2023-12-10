لاعبو الزمالك يرفضون عودة فتوح وصبحي للمشاركة بمباريات الفريق

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن عدد من لاعبي فريق الكرة بالنادي يرفضون عودة أحمد فتوح للمشاركة في مباريات الفريق مرة أخري.

وقال مصدر داخل النادي للبوابة نيوز اليوم، بعض لاعبي الزمالك يرى أن فتوح يتعمد إثارة المشاكل داخل غرفة ملابس الزمالك، وأن النتائج تحسنت مؤخرا بعد إيقافه مع محمد صبحي ومصطفي الزناري ووخوضهم تدريبات منفردة بعيدا عن التدريب الجماعي للاعبين.

وأشار المصدر، أن معتمد جمال مدرب الفريق يميل لوجهة نظر اللاعبين الكبار بالفريق بعدم ضم الثلاثي للمباريات المقبلة للمحافظة على استقرار الفريق وسلسلة الفوز المتتالي الأخيرة محليا وفي الكونفيدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام،أمس، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.