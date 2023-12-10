مدرب طائرة الزمالك: مايا ممدوح تنتظر قرار إدارة النادي بعد خضوعها للتحقيق

يستعد فريق الكرة الطائرة بالزمالك، لمواجهة الزهور، على صالة نادي النادي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتحدث حسام شكري مدرب طائرة الزمالك في تصريحات خاصة للبوابة نيوز اليوم، عن موقف اللاعبة مايا ممدوح مع النادي بعد تحويلها للتحقيق نتيجة سفرها لخوض بطولة بالسعودية دون موافقة الزمالك واتحاد الكرة الطائرة .

حسام شكري مدرب طائرة الزمالك

وقال شكري، أن اللاعبة مايا ممدوح خضعت للتحقيق بمقر نادي الزمالك منذ ساعات قليلة وأوضحت سبب سفرها للسعودية دون علم النادي، وتنتظر قرار الإدارة النهائي بشأن حسم موقفها مع الفريق.

وتابع، سنحدد موقف مايا من عودتها للتدريبات بعد ظهور نتيجة التحقيق من قبل إدارة الزمالك وإبلاغنا بكافة التفاصيل .

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على هليوبوليس منذ أيام بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويتواجد فريق "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب كل من: سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

ويقود فريق "سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.