الدورى الألمانى.. أونداف وغيراسي يقودان هجوم شتوتجارت أمام باير ليفركوزن

أعلن سيبستيان هونيس المدير الفنى لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بايرليفركوزن، وذلك بعد قليل على ملعب "مرسيدس بينز ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الألمانى.

وجاء تشكيل فريق شتوتجارت كالتالى:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل.

خط الدفاع: جوشا فاجنومان، والديمار أنتون، دان أكسيل زاغادو، ماكسيميليان ميتلشتيت.

خط الوسط: أنجيلو ستيلر، أتاكان كارازور، إنزو ميلوت، كريس فيهريش.

خط الهجوم: دينيز أونداف، سيرهو غيراسي.

ويحتل فريق باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن صاحب الأرض شتوتجارت، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

