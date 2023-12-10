ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف فيوتشر في مجموعته بالكونفيدرالية قبل مواجهة اتحاد العاصمة

فيوتشر
فيوتشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع فيوتشر في المجموعة الأولي بدور المجموعات للكونفيدرالية مع فرق، اتحاد العاصمة، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي .

وحقق فيوتشر الفوز في أول مباراتين بالمجموعة على حساب سوبر سبورت والهلال الليبي، ويمتلك 6 نقاط حاليا جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن اتحاد العاصمة أول المجموعة برصيد 6 نقاط ايضا، وسجل لاعبو فيوتشر في المباراتين 3 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدف .

وتضم قائمة فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري كل من، محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

 

فيوتشر اتحاد العاصمة الجزائري كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى