موقف فيوتشر في مجموعته بالكونفيدرالية قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يلتقي فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع فيوتشر في المجموعة الأولي بدور المجموعات للكونفيدرالية مع فرق، اتحاد العاصمة، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي .

وحقق فيوتشر الفوز في أول مباراتين بالمجموعة على حساب سوبر سبورت والهلال الليبي، ويمتلك 6 نقاط حاليا جعلته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن اتحاد العاصمة أول المجموعة برصيد 6 نقاط ايضا، وسجل لاعبو فيوتشر في المباراتين 3 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدف .

وتضم قائمة فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري كل من، محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.