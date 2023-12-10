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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألمانى.. بونيفاس يقود باير ليفركوزن أمام شتوتجارت

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق بايرليفركوزن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شتوتجارت، وذلك بعد قليل على ملعب " مرسيدس بينز ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الألماني.
وجاء تشكيل فريق باير ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.
خط الدفاع: أوديلون كوسونو، جوناتان غلاو تاه، إدموند تابسوبا.
خط الوسط: جيريمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، ازيكويل بالاسيوس، اليخاندرو غريمالدو، أمين عدلي، فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: فيكتور بونيفاس.
ويحتل فريق باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن صاحب الأرض شتوتجارت، محتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

الدوري الألماني بايرليفركوزن شتوتجارت تشكيل فريق باير ليفركوزن