الدوري الألمانى.. بونيفاس يقود باير ليفركوزن أمام شتوتجارت

أعلن تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق بايرليفركوزن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شتوتجارت، وذلك بعد قليل على ملعب " مرسيدس بينز ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل فريق باير ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، جوناتان غلاو تاه، إدموند تابسوبا.

خط الوسط: جيريمي فريمبونج، جرانيت تشاكا، ازيكويل بالاسيوس، اليخاندرو غريمالدو، أمين عدلي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: فيكتور بونيفاس.

ويحتل فريق باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن صاحب الأرض شتوتجارت، محتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.