الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل "موازنة النواب" يدلي بصوته بمدرسة ساحل طهطا الابتدائية

حرص النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتوجه سالم للجنته الانتخابية بمدرسة ساحل طهطا الابتدائية المشتركة بمدينة طهطا بسوهاج، اليوم الأحد، أول أيام التصويت المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وانطلقت العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بمختلف المحافظات، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويصل عدد من لهم حق الانتخاب ما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.