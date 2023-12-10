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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الانتخابات الرئاسية 2024.. النائب محمود منصور يقود مسيرة حاشدة للتصويت بالمنوفية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور
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انطلقت مسيرة حاشدة اليوم الأحد، من مقر النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، لتفقد مقار لجان الاقتراع بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بالمنوفية.

وضمت المسيرة جميع فئات الشعب المصري مسلمين ومسحيين ورجال وشباب ونساء.

وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشهد اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء الجمهورية للتصويت في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، مشرف ورسالة واضحة للعالم بالوقوف خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له على هامش المسيرة، أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري، وهو ما يدفع المصريين بكافة أطيافهم إلى الحرص على التصويت من أجل وطنهم، واستكمال الجمهورية الجديدة، إضافة لشعورهم بأهمية الأمن والأمان لوطنهم.

ووجه النائب محمود منصور، التحية للمصريين الذين قدموا منذ الساعات الأولى من إجراء الانتخابات الرئاسية مشهدا حضاريا بالاحتشاد أمام المقرات للإدلاء بأصواتهم، مما يؤكد وعي وفهم المواطن لأهمية المشاركة الانتخابية كونها أمرا مهما لمصلحة بلاده.

 

النائب محمود منصور للتصويت في الانتخابات الرئاسية اصطفاف المواطنين