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الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الانتخابات الرئاسية 2024.. مستقبل وطن ينظم أطول مسيرة من التجمع إلي العاصمة الإدارية

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة
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احتشد آلاف المواطنين فى مسيرة انتخابية هى الأكبر من نوعها، حيث انطلقت من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسط حفاوة كبيرة من المواطنين فى مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024.

قاد المسيرة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بمشاركة عدد ضخم من المواطنين وأبناء حزب مستقبل وطن، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابى واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات :"تحيا مصر"، ورفعوا شعارات تدعو إلى المشاركة والاقبال على التصويت باعتباره واجب وطني على كل مصرى له حق التصويت، كما دعا المشاركون فى المسيرة وسائل الاعلام الاجنبية الى تسليط الضوء على مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات واظهار هذا المشهد الحضارى للعالم كله.

وقال المشاركون، إن هذه المسيرة التي قادها حزب مستقبل وطن وبحضور رموزه، جاءت ردًا  للجميل للدولة المصرية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة وعرفانًا بالدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الشجاع بإنشاء العاصمة الإدارية قاطرة لمنجزات الجمهورية الجديدة، وأن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم فى تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

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مسيرة انتخابية حزب مستقبل وطن للانتخابات الرئاسية اعلام مصر