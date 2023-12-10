الدورى الإنجليزى.. ليوين يقود إيفرتون لمواجهة تشيلسى

أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونغ، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جاك هاريسون، جيمس جارنر، ادريسا غاي، دوايت ماكنيل، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

ويحتل فريق تشيلسى المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون فى المركز 17 برصيد 10 نقاط.