دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتعادل سلبيا مع صن داونز في الشوط الأول "صور"

فرض فريق بيراميدز التعادل السلبي على مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في الشوط الأول من المواجهة التي تجمعهما حاليا على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيرامبدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.