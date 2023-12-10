سماح أبو بكر عزت: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وحق أصيل لكل مواطن

قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، كاتبة أدب الطفل، وسفيرة حياه كريمة، إنه لابد من الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة انه واجب وحق اصيل لكل مواطن.

وأضافت "ابو بكر عزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه على كل مواطن اختيار المرشح الذى يمثله، والذى يرى انه يستطيع ان يقود مصر فى الفترة القادمة.

واكدت سفيرة حياه كريمة، انها سوف تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى، موضحه انه انسب من يقود البلاد فى الفترة المقبلة.

وأشارت الى ان المجال مفتوح للمشاركة سواء للمصريين فى الخارج او فى القرى والمحافظات، موضحة انها اقل ما يمكن ان نقدمة لمصر هى المشاركة كى نطمئن عليها الفترة القادمة.

انطلقت صباح اليوم الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنه من المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

