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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل لوتون تاون فى مواجهة مانشستر سيتي

لوتون تاون
لوتون تاون
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أعلن جيمس شي، المدير الفني لفريق لوتون تاون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق لوتون تاون كالتالى:
حراسة المرمى: طوماس كامينسكي.
خط الدفاع: تيدين مينجي، توم لوكيير، آماري بيل.
خط الوسط: ألفي دوتي، مارفيلوس ناكامبا، روس باركلي، ريان غيليس.
خط الهجوم: اندروس تاونسيند، اليجاه اديبايو، جاكوب براون.

ويغيب هالاند لأول مرة هذا الموسم عن تشكيل مانشستر سيتى بسبب الإصابة.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في الترتيب الـ 18 برصيد 9 نقاط.

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