الانتخابات الرئاسية2024| حاملين "العكاز".. مسنين رجال وسيدات يدلون بأصواتهم فى الدقهلية

احتشد عشرات المواطنين أمام اللجان الانتخابية في بني عبيد بمحافظة الدقهلية حيث نظم أهالي بني عبيد طوابير أمام لجنة مجمع بني عبيد الإعدادي ولجنة المعهد الديني الأزهري ولجان مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية وذلك للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وحرص كبار السن من الرجال والسيدات على الحضور للجان والإدلاء بأصواتهم من بينهم مسنين حاملين "العكاز" يتكأون عليه حتى الوصول الى مقر لجنتهم فضلا عن الشباب والفتيات رافعين أعلام مصر والغناء وإرتفاع أصوات الهتافات للجيش المصري، كما قاموا بإلتقاط عدد من الصور التذكارية احتفالا بالعرس الديمقراطي.

من جانبه قال محمد عبد الغنى شادى أحد شباب المدينة أن المقار الانتخابية بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع على الانتخابات الرئاسية خاصة في لجان قرى ميت سويد وإبراهيم عبد الهادي وأبوالمعاطي الباز واليوسيفية والطلمبات وشماس وديرب الخضر وميت فارس وكفر الصلاحات مصطفين في طوابير أمام أبواب المقار الانتخابية.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

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