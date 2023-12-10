الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة وست هام

أعلن ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، توسين أدارابيويو، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: جواو بالينيا، توم كيرني، أليكس إيوبي، أندرياس بيريرا، ويليان.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز.



ويحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فولهام في الترتيب الـ 14 برصيد 18 نقاط.