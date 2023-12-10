الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لوست هام أمام فولهام

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وست هام كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، آرون كريسويل.

خط الوسط: توماس سوسيك، جيمس وارد براوس، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: جارود بوين، محمد قدوس، لوكاس باكيتا.



ويحتل وست هام يونايتد المركز التاسع برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فولهام في الترتيب الـ 14 برصيد 18 نقاط.