الانتخابات الرئاسية 2024.. نائب محافظ المنوفية يدلي بصوته



أدلى اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية بصوته فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الثانوية العسكرية بمنوف، كما تفقد نائب المحافظ لجنة الإدارة الزراعية بمنوف للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر ، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة انتظام سير الانتخابات الرئاسية 2024 والتى انطلقت صباح اليوم للوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر .

هذا وقد أكد نائب المحافظ أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري كونه واجب وطني لابد من تأديته لإعلاء مصلحة الوطن وظهور محافظة المنوفية بالشكل المشرف .