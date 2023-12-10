الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي للسيتي أمام لوتون تاون

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوتون تاون، وذلك بعد قليل على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، جوليان ألفاريز.

ويغيب هالاند لأول مرة هذا الموسم عن تشكيل مانشستر سيتى بسبب الإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في الترتيب الـ 18 برصيد 9 نقاط.