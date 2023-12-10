الانتخابات الرئاسية 2024|رئيس حزب الحرية المصرى: المشاركة الكبيرة فى الانتخابات مظاهرة فى حب مصر

أدلى الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة العروبة الابتدائية قسم النزهة بمحافظة القاهرة.



وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى، بالإقبال الجماهيرى الكبير على صناديق الاقتراع، منذ اللحظات الأولى لبدء عمل اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تلك الحشود التى تمثل جميع فئات المجتمع المصرى، بمثابة مظاهرة فى حب مصر.



وأكد د. ممدوح محمد محمود أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، من جانب المرأة والشباب والشيوخ، دليل قوى على مدى وعى الشعب المصرى، بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وبحجم المخاطر التى تهدد الأمن القومى.



وقال رئيس حزب الحرية المصرى، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.



وأضاف أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات فى مظهر حضارى يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أن تلك الحشود الغفيرة، رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجا فى الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.



وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية فى إدارة المشهد الانتخابى، لكى يمارس المواطنين حقهم الدستوى فى الإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطى.