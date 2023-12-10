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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اقتصاد وسياسة القاهرة تنظم ندوات ولقاءات تثقيفية لتشجيع منتسبيها على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان حسن القائم بأعمال عميد الكلية، عدة ندوات ولقاءات وفاعليات، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية لحث الطلاب على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر.
ونظمت الكلية في سبيل توعية منسوبي الكلية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية ندوة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" قدمها الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، كما تم تنظيم ندوة بعنوان "الآليات الحديثة لتشكيل الوعي والهوية الثقافية" قدمتها الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الديموجرافي بالقاهرة، إلى جانب ندوة بعنوان "انزل شارك" قدمها الدكتور أيمن السعدني المدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما تم عقد عدة لقاءات مع أعضاء الجهاز الإداري بالكلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
ولقاء آخر مع أعضاء الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى المساهمة في معرفة اللجان الانتخابية عن طريق تجهيز جهاز لابتوب أمام الكلية لمساعدة الطلاب والموظفين والأساتذة في معرفة لجانهم الانتخابية من خلال الرقم القومي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت من خلالها كلياتها ومعاهدها سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

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IMG-20231210-WA0160
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