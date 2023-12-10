ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس "التعبئة العامة والإحصاء" يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جهاز الإحصاء
رئيس جهاز الإحصاء يدلي بصوته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أدلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمدرسة الطبري الحجاز الثانوي بمصر الجديدة.


وأشار اللواء خيرت بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة كافة المواطنين لحقهم الدستوري في الانتخاب بفاعلية.


 وأوضح بركات أنه من منطلق الحرص على مشاركة كافة العاملين بالجهاز، بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، قام الجهاز بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل العاملين من وإلى لجانهم الإنتخابية على مدار الثلاثة أيام فترة الانتخابات وذلك لأداء الاستحقاق الدستورى والمشاركة بفاعلية فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

IMG-20231210-WA0050
IMG-20231210-WA0050
IMG-20231210-WA0047
IMG-20231210-WA0047
IMG-20231210-WA0048
IMG-20231210-WA0048
IMG-20231210-WA0046
IMG-20231210-WA0046
IMG-20231210-WA0049
IMG-20231210-WA0049
التعبئة العامة الاحصاء الانتخابات الرئاسية خيرت بركات