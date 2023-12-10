بأعلام مصر.. أسقف إسنا وأرمنت يترأس وفدا كنسيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بصوتهِ فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنة مدرسة عزبة الخزان الابتدائية بمدينة إسنا، يرافقه عدد من كهنة الإيبارشية والشعب القبطي، حاملين أعلام مصر، للتأكيد على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة فى التصويت.

ورافق الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، خلال الإدلاء بصوته بلجنة مدرسة عزبة الخزان بمدينة إسنا، القمص متاؤس القمص زخارى كاهن كنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا ووكيل المطرانية، والقس بيشوي القمص شنودة، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سيفين، وعاطف نان مسئول العلاقات بالمطرانية، والمستشار عماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لحث المواطنيين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بسعادته فى المشاركة فى الإنتخابات، قائلا: "هى مشاركة وطنية ودائما الكنيسة تحث أبنائها على المشاركة الإيجابية فى كل ما يساهم فى بناء الوطن وتقدمه"، مشدداً على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطني.

وأضاف الأنبا يواقيم، أن الكنيسة القبطية تخضع لقرارات المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفي مقدمتها المشاركة بالإنتخابات الرئاسية، مؤكداً أن كل ذرة من تراب مصر غالية علي أبنائها كما قال قداسة البابا تواضروس الثاني، وندعو الله أن يحفظ مصرنا العزيزة بلداً وشعباً.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

أسقف إسنا وأرمنت (5)

أسقف إسنا وأرمنت (4)

أسقف إسنا وأرمنت (3)

أسقف إسنا وأرمنت (2)

أسقف إسنا وأرمنت (1)

أسقف إسنا وأرمنت (12)

أسقف إسنا وأرمنت (11)

أسقف إسنا وأرمنت (10)

أسقف إسنا وأرمنت (9)

أسقف إسنا وأرمنت (8)

أسقف إسنا وأرمنت (7)