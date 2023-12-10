وزير الخارجية اليمني يؤكد التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والمستدام

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 03:10 م

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والمستدام لانهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.

واستعرض وزير الخارجية اليمني - خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الدولي الحادي والعشرين، حسبما أوردت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد - مراحل عمليات المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء لاحياء عملية السلام في ظل تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار شنها حربا اقتصادية على الشعب اليمني وتهديدها للامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تستند في رؤيتها للسلام بضرورة معالجة جوهر الصراع وليس تداعياته فقط، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة أهمها القرار 2216. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والمستدام لانهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.

واستعرض وزير الخارجية اليمني - خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الدولي الحادي والعشرين، حسبما أوردت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد - مراحل عمليات المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء لاحياء عملية السلام في ظل تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار شنها حربا اقتصادية على الشعب اليمني وتهديدها للامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تستند في رؤيتها للسلام بضرورة معالجة جوهر الصراع وليس تداعياته فقط، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة أهمها القرار 2216.