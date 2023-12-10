وكيل القوى العاملة بالنواب: مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية تاريخيّة.. صور

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية المشاركة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 التى انلطقا اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بالتاريخية معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.



وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن المشاركة الكبيرة من الشعب المصرى العظيم فى هذا العرس الديمقراطى لم تأت من فراغ وإنما جاء من خلال الوعى والادراك الكاملين من المصريين بجميع المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية والقدس ، مؤكدة أن الشعب المصرى بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه مستمر فى الوقوف صفاً واحداً خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.



وأكدت النائبة سولاف درويش أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن المصريين على مدار التاريخ كانت أدوارهم مشرفة وأبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها موضحة أن المصريين أكدوا للعالم كله أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها وبلد تسعى للاستقرار والنهوض اقتصادياً والكل يقف صفاً واحداً لخدمة الوطن والمجتمع المصرى

ووجهت النائبة سولاف درويش التحية والتقدير للأسر المصرية التى تراصت فى طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم للمشاركة فى هذه الانتخابات ، مؤكدة أن المصريين كانوا على مستوى المسئولية وشاركوا بايجابية كبيرة فى هذه الانتخابات المهمة.

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