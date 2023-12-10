الانتخابات الرئاسية 2024.. رجال الدين الإسلامي والمسيحي يدلون بأصواتهم في الفيوم

حرص رجال الدين الاسلامى والمسيحي بالفيوم، على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت فى الاستحقاق الانتخابى لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ .

وشهدت لجنة مدرسة فيديمين الابتدائية تواجد رجال الدين الاسلامى مع رجال الدين المسيحى جنبا إلى جنب أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم .

وفى لجنة المعهد الأزهرى بفيدمين حرص عدد كبير من أئمة الأوقاف بمركز سنورس على الإدلاء بأصواتهم وكذلك مدرسة الصداقة الفرنسية ببندر الفيوم، حيث تواجد عدد كبير من رجال الدين الاسلامى للإدلاء باصواتهم .

وفى مدرسة ملحقة كيمان فارس ببندر الفيوم حرص رجال الدين المسيحى يتقدمهم الانبا ابرام مطران الفيوم ومعه وكيل المطرانية وعدد من القساوسة للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ .

يذكر أن محافظة الفيوم قد أعدت ٢٨٣مقر انتخابى يضم ٣٢٣ لجنة فرعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة باجمالى كتلة تصويتية ٢١٤٧١٧٥ ناخب

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى جو من الاستقرار وتواجد أمنى فى محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية .

جدير بالذكر أن شباب حزب مستقبل وطن تواجد أمام اللجان لمساعدة الناخبين في الوصول للجانهم بسهولة ويسر .

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