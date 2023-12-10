الانتخابات الرئاسية 2024.. تعليم القاهرة: توفير كراسى متحركة لذوى الهمم وتجهيز ممرات لدخول الناخبين

بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للإنتخابات أيام ١٠ ، ١١ ، ١٢ ديسمبر الجارى على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

بدأ المعلمين و الاداريين بالتعليم بالتواجد فى حشود على اللجان والمقار الإنتخابية للتصويت فى 411 لجنة عامة و45 لحنة للوافدين و961 لجنة فرعية بمدارس القاهرة مع بدء فتح صناديق الأفتراع للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2023.

ورصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعة واستعداد الإدارات التعليمية للتوجه على اللجان الإنتخابية وحل أى مشكلة داخل اللجان لتيسير التصويت أمام الناخبين، ومتابعة مديرى الإدارات التعليمية اللجان من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وناشد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، المعلمين وجميع العاملين بالتوافد للإنتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم ، لإستكمال مسيرة البناء و التنمية وإستكمال المشروعات القومية الضخمة ألتى بدأت منذ تولى عام 2014 .

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى هو القائد والصالح لقيادة الوطن العزيز ومواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين والتصدى لها بكل حزم وقوة وتمكين الدولة المصرية من القضاء على الإرهاب .

وأكد مدير المديرية بالسماح للطلاب الذى لهم حق التصويت فى الأنتخابات بالذهاب إلى اللجان الإنتخابية للمشاركة فى الإستحقاق الدستوى الرئاسى لعام 2024 برفقة مشرفين من المدرسة ضمانا للمشاركة الإيجابية الفعالة.

شهد محيط اللجان الإنتخابية تواجد مكثف من المعلمين و العاملين بالتربية والتعليم وسط تواجد مكثف لآجهزة الأمن لتأمين العملية الإنتخابية ، كما شهدت اللجان و المقرات الإنتخابية توفير كراسى متحركة لذوى الهمم وتجهيز ممرات لدخول الناخبين لتيسبر عملية التصويت أمام جموع الناخبين، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته وتقديم إثبات شخصيته ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين و تستكمل الإجراءات ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها وإذا كان من ذوى الهمم يمكن إبدائه الرأى على إنفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

كما شاهدت لجان القاهرة توافد بعض من الوزراء إلى مقار الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.