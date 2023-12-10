الانتخابات الرئاسية 2024.. شاب كفيف بالأقصر يدلي بصوته: اخترت السيسي

رافعاً علم مصر.. أدلى الشيخ أحمد كفيف وصاحب إعاقة بصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بمساعدة رئيس اللجنة.

وقال الشيخ أحمد، لـ"البوابة نيوز" إنه من منطقة الري بإسنا، وقرر أن يشارك في الانتخابات الرئاسية بصحبة مرافق، لأن صوته أمانة، ولا بد على الجميع أن يأتي ويشارك بصوته، وأن يختار رئيسه، مشيرا إلى أن اللجان وفرت كل التيسيرات، مضيفاً "أنا انتخبت بمعرفتي واخترت الرئيس السيسي، ورسالتي للجميع ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل مصر".

وأضاف أحمد، أن التصويت واجب عليا وعلى كل مصري مهما كانت حالته، مؤكدا أنه فور وصوله استقبله قاضي اللجنة، وتم عمل الإجراءات اللازمة، وساعده في التصويت.

انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

شاب كفيف يدلي بصوته (1)

شاب كفيف يدلي بصوته (2)

شاب كفيف يدلي بصوته (3)

شاب كفيف يدلي بصوته (4)

شاب كفيف يدلي بصوته (5)

شاب كفيف يدلي بصوته (6)

شاب كفيف يدلي بصوته (7)

شاب كفيف يدلي بصوته (8)

شاب كفيف يدلي بصوته (9)