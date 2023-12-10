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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب الجامعة المصرية اليابانية يحصدون 10 ميداليات في بطولة السلاح للجامعات

طلاب الجامعة المصرية
طلاب الجامعة المصرية اليابانية
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أعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد طلاب الجامعة ١٠ ميداليات في بطولة السلاح للجامعات المصرية المقامة في نادي السلاح بالإسكندرية.

وأوضح ان الطالبان محمد جابر عبد الموجود بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة ومصطفى محمد مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية إدارة أعمال قد حصدا المركز الثالث Ebee ، كما حصل كلا من الطالبة ريناد خالد سعيد، بالفرقة الأولي بكلية هندسة، والطالبة بيري اشرف نزيه بالفرقة الأولي بكلية إدارة أعمال والطالبة جمانة أحمد محمد بالفرقة الأولي بكلية الصيدلة، والطالبة جمانة أمير محمد بالفرقة الأولي بكلية الصيدلة على المركز الثالث في منافسات الفرق طالبات، وحصل كلا من الطالب محمد جابر عبد الموجود، بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة

كما حصل الطالب مصطفى محمد مصطفى بالفرقة الثانية بكلية إدارة أعمال والطالب فارس باسم محمد بالفرقة الثانية في كلية الصيدلة والطالب محمد أحمد محمد بالفرقة الأولي بكلية الهندسة، على المركز الثالث في منافسات الفرق طلبة.

وهنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات في البطولة، مؤكدا ان هناك أولوية بالجامعة لدعم الأنشطة الطلابية، وتوفير كل الإمكانيات والدعم الكامل  الطلاب للموهوبين رياضيا ورعايتهم، وصقل مهاراتهم فضلا عن أن الجامعة، تقدم منح  دراسية للتفوق العلمي والرياضي، موضحا أن الجامعة تمتلك عدد من  الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب، وتوفر مدربين لتدريب الطلاب.

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