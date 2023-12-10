خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتطير بعثة النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الاثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة التاسعة في تاريخ النادي والرباعة على التوالي.

وحرص خالد مرتجي على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

يذكر أن الأهلي سيخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.