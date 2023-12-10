الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل الشيوخ يدلي بصوته ويؤكد مصر تكتب تاريخا جديدا بمشاركة غير مسبوقة من المواطنين

أدلى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

اليوم الأحد بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، مؤكداً أن مصر تكتب تاريخا جديدا اليوم بانتخاب رئيس الدولة، وبمشاركة غير مسبوقة من المواطنين.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية الصوت الانتخابي للمواطن، الذي أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ سن الـ18 عاما، ليشارك في مسيرة بلده، مشيراً إلى أن للمشاركة الفاعلة دلالة هامة في مقدمتها التأكيد على حرص المواطن المشاركة في صنع مستقبل بلده الأمني والسياسي والاقتصادي، وحماية الدولة المصرية والأمن القومي المصري، قائلا: "انتخبوا من ترونه أقرب لحماية الأمن القومي، والأجدر بأن يقود البلاد نحو الدولة العصرية الحديثة".

واضاف ابوشقة أن إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ، وان الرهان علي المواطن المصري في الوقوف بجانب بلده في كل التحديات التي تواجهها.

وأوضح"أبو شقة" أن المشاركة الحاشدة في الصناديق الانتخابية بالانتخابات الرئاسية، رسالة قوية للمغرضين والمشككين والمتأمرين على الدولة، وقد رأينا فطنة المصريين لهذا التآمر، منذ خروجهم في 30 يونيو لؤاد المؤامرة التي تٌحاك ضد البلاد، مشيراً إلى أن صوت المواطن إنما رساله للتكاتف والإصرار على دعم الدولة المصرية في معركتها نحو البناء ومواجهة كافة التحديات على قلب رجل واحد.