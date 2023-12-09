الدوري الإيطالي.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام أتالانتا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أتالانتا بملعب جويس، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري، رفقة النيجيري صامويل تشوكويزي، والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويغيب البرتغالي رافائيل لياو عن مباراة اليوم، للإصابة بجانب المدافعين سيمون كيير ومالك ثياو.

ويحتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز التاسع وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: فلورينزي - كالابريا - توموري - ثيو هرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - لوفتش تشيك - ريندرز

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - أوليفييه جيرو - كريستيان بوليسيتش.