بقيادة مرموش.. فرانكفورت يصعق بايرن ميونيخ بثلاثية في الشوط الأول

حقق آينتراخت فرانكفورت مفاجأة مدوية، بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف على بايرن ميونيخ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "دوتش بانك بارك" في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني.

افتتح الدولي المصري عمر مرموش التسجيل لصالح آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 13، بعدما ارتطمت في العارضة من تسديدة لزميله فارس الشعيبي ليستلمها على صدره ويسددها في شباك الحارس مانويل نوير .

وأضاف إيريك إبيمبا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 31، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله هوجو لارسون، وسددها برأسه في الشباك.

وعزز هوجو لارسون تقدم فرانكفورت بالهدف الثالث في الدقيقة 36، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله ماريو جوتزه، وسددها برأسه في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن جوشوا كيميتش من تقليص الفارق لبايرن ميونيخ في الدقيقة 44، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله ليون جوريتسكا، وسددها برأسه في الشباك.

ويسعى آينتراخت فرانكفورت للحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ، لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الألماني.