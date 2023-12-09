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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجمع كهنة جرجا يعقد الاجتماع الدوري بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد مجمع كهنة جرجا، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور  الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية. 
استضاف اللقاء الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، حيث ألقى كلمة عن "أهمية شرح وتعليم العقيدة للشعب في العظات والاجتماعات، وكيفية تبسيطها للأطفال في مدارس الأحد،  وترسيخ فكرة أن الكتاب المقدس هو المصدر الأول والأساسي لكل عقيدة".
كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللقاء بكلمة ألقاها الأنبا مرقوريوس حثّ فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غدًا.

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