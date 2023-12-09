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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يمنح فرانكفورت هدف التقدم أمام بايرن ميونخ

عمر مرموش خلال المباراة
عمر مرموش خلال المباراة
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افتتح الدولي المصري عمر مرموش التسجيل لصالح آينتراخت فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني.

تلقى مرموش الكرة بعدما ارتطمت في العارضة من تسديدة لزميله فارس الشعيبي ليستلمها على صدره ويسددها في شباك الحارس مانويل نوير في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد ضغط مكثف من آينتراخت فرانكفورت على مرمى بايرن ميونخ، حيث تمكن الفريق من السيطرة على الكرة وخلق العديد من الفرص.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة.

يسعى آينتراخت فرانكفورت للحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز على بايرن ميونخ، لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الألماني.
 

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