أذربيجان تستضيف قمة المناخ للعام المقبل "COP29"

تستضيف أذربيجان، قمة المناخ للعام المقبل COP29، بعد حصولها على دعم دول أوروبا الشرقية الأخرى، خلال قمة COP28 المنعقدة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير البيئة الأذربيجاني، موختار بباييف - حسبما ذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم السبت "ممتنون للغاية لكل الدول خاصة للمجموعة الأوروبية الشرقية ودولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لقمة (COP28) لدعمهم".

ولا يزال طلب أذربيجان يحتاج إلى موافقة رسمية من نحو 200 دولة مشاركة في محادثات COP28، كما أشارت الوفود اليوم إلى أنهم يتوقعون أن يكون التصويت إجراء شكليا.

وكان قد تم اتخاذ القرار بشأن الدولة المقبلة المستضيفة بعدما قالت روسيا إنها ستستخدم حق النقض ضد أي طلب تقدمه دولة من الاتحاد الأوروبي لاستضافة الحدث، حيث فرضت عقوبات على /موسكو/ على خلفية الحرب مع أوكرانيا، كما أن أذربيجان تعد دولة غير عضوة في التكتل.