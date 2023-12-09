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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بـ200 هدف.. صلاح يسجل بصمة جديدة في تاريخ ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
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سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بصمة جديدة في تاريخ الريدز بعدما سجل هدف التعادل أمام  كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح جون فيليب ماتيتا أهداف المباراة لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، لكن نجح صلاح في تعديل النتيجة للريدز في الدقيقة 76، وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني في الوقت القاتل في الدقيقة 90+2.

ورفع صلاح رصيده مع ليفربول إلى 200 هدف في جميع المسابقات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 200 هدف كما بات عاشر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 150 هدفا.

وبهذا الفوز، احتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.
 

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي