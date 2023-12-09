الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بأن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت لا تزال مستقرة.

وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن ينعم المولى على أمير الكويت بالصحة والعافية وأن يمن علية بالشفاء العاجل.