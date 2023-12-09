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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بأن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت لا تزال مستقرة.
وأعرب الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن ينعم المولى على أمير الكويت بالصحة والعافية وأن يمن علية بالشفاء العاجل.

الديوان الأميري الكويتي الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح الشيخ نواف الأحمد الجابر