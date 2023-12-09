صور.. لجان القاهرة جاهزة لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية

استعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، التي تبدأ غدًا الأحد لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

تبدأ صباح غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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