سوبر اليد.. الأهلي يتقدم على الزمالك 12-11 في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الزمالك، بنتيجة 12-11 في مباراة كأس السوبر المصري التي تجمع بين الفريقين في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

سيطر رجال يد الأهلي على مجريات اللعب وتفوق من البداية ووصل الفارق الي 4 أهداف ولكن فريق يد الزمالك عاد للمباراة في الدقائق الأخير وقلص الفارق الي هدف واحد.

تقام المباراة بين الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

يخوض الأهلي مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا للدوري والكأس، بينما يلعب الزمالك بصفته الوصيف، ويسعى رجال يد الأهلي بقوة لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة للمرة الأولى.

وجاءت قائمة رجال يد الأهلي المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

قائمة يد الزمالك في السوبر المصري: محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – زياد حشاد.