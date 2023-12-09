الانتخابات الرئاسية 2024.. 61 لجنة فرعية بالسويس جاهزة لاستقبال المصوتين غدا

أنهت محافظة السويس جميع الاستعدادت لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر لها غدا الاحد حتى يوم الثلاثاء المقبل، بإعداد 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء .

أجرى اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس يرافقه خالد سعداوي السكرتير العام وأحمد الوزيري السكرتير العام المساعد ، جولة على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئان على جاهزية اللجان لاستقبال ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وكان من أهم اللجان التى تفقدها المحافظ هى لجنة مدرسة السويس العسكرية الكائنة بشارع الجلاء بحى السويس .

أقيمت الشوادر والساحات اللازمة أمام اللجان لانتظار المواطنين لحين الإدلاء بأصواتهم، وخلال أيام الاقتراع، مع مراعاة التقلبات الجوية، وتوفير مقاعد ومظلات باللجان، ووسائل التهوية المناسبة، وتوزيع الكراسي المتحركة بشكل متكافئ للتسهيل على كبار السن والمعاقين.

وتقسم السويس إلى 5 أحياء داخل محافظة حضرية ذات مدينة واحدة، يقطنها نحو 836980 نسمة، وفقا لإدارة الإحصاء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، حتى الأول من يناير الماضي، بمتوسط 4 أفراد في كل أسرة، بينما تبلغ مساحة المحافظة الاجمالية 9002 كم.

وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، تشمل 49 مركز انتخابي بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخبا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.

أما لجان المغتربين وعددها 6 لجان، فهي مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة.

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