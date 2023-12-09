الانتخابات الرئاسية.. رئيس أشمون يتفقد عددًا من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها 

أجرى اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لعدداً من المقرات الإنتخابية بأشمون للوقوف علي الإستعدادات النهائيةوالتجهيزات الخاصة بالإنتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجارى، رافقه خلالها العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون ،و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، ومديري المدارس المتواجد بها المقار الانتخابية بأشمون ،حيث تم تفقد عدد كبير من المقارات والإطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر كافة التيسيرات اللازمة من أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وكذا عمل مظلات إنتظار للناخبين وتذليل كافة العقبات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وبما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية وظهور مركز بالشكل اللائق .

وخلال الجولة تم التنبية علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميدانى على كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديري المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها وتلافي أي ملاحظات وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية .

شدد النمر بمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان ، فضلاً عن مراجعة جميع أعمدة الإنارة والتأكد من الصيانة الدورية لها والتأكد من تواجد المولدات بكافة المقارات الانتخابية.

وأشار النمر إلى أن مركز أشمون قد أنهي إستعداداته بتجهيز 94مقراً إنتخابياً و104 لجنه فرعية ، ولجنه عامة، لإستقبال 537 ألف و 459 ناخب على مستوى مركز أشمون للإدلاء بأصواتهم، مناشداً جموع أهالي وأبناء أشمون بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين كافة المراكز.