الحبس سنة لمتهم بالخلافات الثأرية بالصف بالجيزة

قضت محكمة الجنايات المنعقده لمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، علي متهم مع آخرين، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، بالحبس لمده سنه مع الشغل.

وتعود أحداث الواقعة أن المتهم قام بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.