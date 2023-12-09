الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت

يخطط بايرن ميونخ، اليوم السبت، لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش.

وتقام المباراة على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني والتي تقام الرابعة والنصف عصرا.

وأعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، والذي شهد وجود 3 لاعبين جدد على حساب 3 آخرين شاركوا في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين، كينجسلي كومان، إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، خلفًا لفريق باير ليفركوزن المتصدر برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد آينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الألماني.