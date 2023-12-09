"الكهرباء" تستعد للانتخابات الرئاسية بوحدات الديزل المتنقلة وخفض "تخفيف الأحمال"

السبت 09/ديسمبر/2023 - 04:49 م

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء انه بدء من اليوم وحتي يوم الثلاثاء المقبل وقف انقطاع التيار وإرجاء العمل بخطه تخفيف الاحمال استعدادا للآنتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على إنتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

1- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

2 - وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.

3- الإستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

4- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

ويأتى ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

"تشكيل غرفة عمليات مركزية بشركات التوزيع "

أكد المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كونها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً على كل المواطنين. لافتاً إلى أن نسب المشاركة داخل اللجان تعبر عن رقي الشعب وأرتفاع وعيه وحرصة على تقرير مصير وطنه وإظهار تماسك المجتمع وترابطة من خلال المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

وإنطلاقاً من ذلك فقد تم تشكيل غرفة مركزية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية ووضع اللماسات النهائية بمجموعة العمل الخاصة بمتابعة الإنتخابات الرئاسية واستعراض خطة الشركة بصفة عامة في تأمين التغذية الكهربائية بالإسكندرية لجميع لجان الإقتراع للإنتخابات الرئاسية والتي تضمن الحفاظ على إنتظام التيار الكهربائي بالمقار الإنتخابية.

- وأكد على الإستعداد الكامل لوحدات الديذل المتنقلة للعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة وكذلك إستعراض خطة الحشد في الإنتخابات الرئاسية وتسهيل نزول العاملين وكيفية توفير سبل الوسائل الذهاب للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.

- بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص غرفة عمليات تم إنشاؤها خصيصاً والتي تحتوي على أجهزة حاسب ألي بجوار كل فرع من فروع الشركة تحت شعار "أعرف لجنتك" للتيسير على جميع العاملين وأسرهم.

- كما تم عمل لجنة إقتراع لأصوات العاملين المغتربين بمقر الشركة بسيدي المتولي – العطارين وعددهم 365 عاملاً.

- تجرى الإنتخابات أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافق 10 ، 11 ، 12/12/2023.

-علماً بأنه تبدأ عملية التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءاً. ومن أهم شروط التصويت في الإنتخابات الرئاسية

• أن يتمتع بالجنسية المصرية

• السن أن لايقل عن 18 عاماً

• حاملاً بطاقة الرقم القومي

واوضح المهندس سامي ابو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء أنه تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية كافة رؤساء القطاعات وعضو مجلس الإدارة وممثل العاملين بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرو عموم كل فرع وأعضاء اللجنة النقابية بكل فرع ورؤساء الهندسات والشؤن التجارية والشؤن الإدارية ومسؤلي الأمن وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية ، ووجه أبو وردة بضرورة توفير كل سبل الراحة للعاملين وأسرهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما وجه بالغاء كافة الاجازات والمأموريات الداخلية وخارج القطاع لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأصدر تعليمات ببدء توجيه وحدات الطوارئ اليوم إلي كافة المحافظات التي تعمل الشركة بها وهي محافظات الشرقية والسويس وبورسعيد والإسماعلية والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وقطاع المدن الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق أعطال وصيانة وفرق طوارئ بكل قطاع مجهزة بأحدث المعدات ومتوافر لها كافة المهمات للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طؤارئ أمام اللجان الانتخابية مع وجود فرق إصلاح الأعطال داخل سور اللجان الانتخابية مع تبيلغ غرف العمليات الفرعية أولا بأول لغرفة العمليات المركزية بأى طؤارئ.



وأكدت نقابة العاملين بالمرافق العامة للكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان تأيدهم الكامل هم وأسرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظرا لما تمر به المنطقة العربية من ظروف في غاية الأهمية ووقوف مصر ضد كافة المؤتمرات رغم كل الاغراءات ووضع خطوط حمراء وكذلك لما شهدته جمهورية مصر العربية من تقدم وطفره كبيرة من مشروعات عملاقة سوف تأتي ثمارها قريباً مثل مشروعات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه وتجمعات تنموية في سيناء والدلتا الجديدة واحياء مشروع توشكى وشبكة طرق عالميه والقضاء على فيروس سي ومنظومة تأمين صحي علي احدث المواصفات العالمية وانفاق تحيا مصر لربط سيناء ومدن صناعية جديدة مثل مدينة الجلالة ومصانع البتروكيماويات ومصانع الرخام والجرانيت في سيناء وإعادة الصناعات الحربية واحياء مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ومصانع الكيماويات بالسويس والصوب الزراعية التي وفرت كل مايلزم للمصريين رغم الأزمات العالمية وحياة كريمة وتكافل وكرامة وعاصمه اداريه ومدينة العلمين ولاول مرة في الشرق الأوسط محطة كهرباء تعمل بالطاقه النوويه وأكبر محطة كهرباء في العالم تعمل بالطاقه الشمسيه ومدينة التجلي الاعظم بسانت كاترين واكبر محطات معالجة المياه في العالم لزراعة مليون فدان في سيناء وانشاء المائات من الجامعات الحكومية والأهلية والقضاء على الإرهاب وعودة الامن والامان .

وأعلن المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا للكهرباء، خلال الاجتماع بقيادات ومسئولي الشركة في إطار التنسيق للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال أيام 10 و11و12ديسمبر.

وخلال اللقاء تم مناقشة كافة الاستعدادات وتجهيز غرفة الطوارئ لمتابعة وتأمين التغذية الكهربائية الخاصة باللجان الانتخابية ولجان الفرز علي مدار الساعة.

و شدد عسل علي ضرورة الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة داخل نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط)، ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة انعقاد الانتخابات و‏جاهزية جميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة حال حدوث أي أزمات و تواجد فرق الصيانه وإزالة الأعطال وتجهيزها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة لإزالة الأعطال حال حدوثها و التنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات نطاق الشركة، وذلك حرصا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

"المحطات المائية تخصيص غرفة عمليات لتوعيه العاملين بالانتخابات "

وعلي جانب أخر اجتمع المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية بقيادات الشركة بجميع القطاعات خلال الاسبوع الماضي ،وناقش المهندس هشام كمال اللمسات النهائية لمجموعة العمل الخاصة بالإنتخابات الرئاسية بالشركه لمتابعة واستعراض خطة واستعدادات الشركة بصفة عامة وخطة الحشد فى الانتخابات الرئاسية وكذلك استعراض خطة نزول كافة العاملين وكيفية وسبل توفير الوسائل للذهاب للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت شركة المحطات المائية عن انشاء وتخصيص غرفة عمليات والتى تحتوى على أجهزة حاسب آلي وبها جميع البيانات الخاصه بالعاملين لتوعيتهم بكيفيه إجراء الانتخاب والادلاء بصوتهم بطريقة صحيحه تحت شعار "اعرف لجنتك"، وذلك تيسيرا لجميع العاملين وأسرهم.