استحسان جماهيري كبير لـ"أنف وثلاث عيون" بعد عرضه في البحر الأحمر السينمائي

لاقى فيلم أنف وثلاث عيون استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة خلال عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة المُقامة حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر العرض من نجوم الفيلم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ومن صُنّاعه المخرج أمير رمسيس والكاتب وائل حمدي ومدير التصوير أحمد جبر، بجانب المنتجتين شاهيناز العقاد، بينما حضر من نجوم الفن والإعلام كلُ من إلهام شاهين، دُرّة، أحمد داوود وعلا رشدي، أمير المصري، سوسن بدر، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، والإعلامية هالة سرحان.

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

ويهدف برنامج روائع عربية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من كافة أنحاء العالم العربي، والتي تغطي مواضيع مجتمعية متنوعة من العراق وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب ومصر ولبنان، من مخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.