جامعة المنوفية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

اختتمت فعاليات الدور النهائي لمسابقة الطالب و الطالبة المثاليين والتي نظمتها إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية.

وقد شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة فعاليات المسابقة ومراحلها المختلفة بكلية الحاسبات والمعلومات

وأشار القاصد إلي أن المسابقة تهدف إلى أعداد الكوادر والقيادات الطلابية وتدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث والإطلاع تمهيدا لمشاركة الجامعة فى مسابقة إبداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربى

وأضاف القاصد أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، موضحاً أن التنافس وتقييم النتائج في المسابقة يتم على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر، والثقة بالنفس، وسرعة البديهة، والقدرة على الاقناع، إلى جانب الإختبار التحريري عن المعلومات العامة، واللغة.

ولفت القاصد إلي أن المسابقة شارك بها 18 كلية من كليات الجامعة بإجمالى عدد طلاب 75 طالب وطالبة ،وقد شارك في الدور النهائي 15 طالب وطالبة تم تصعيدهم من الدور التمهيدي للمسابقة.

وأعلن رئيس الجامعة أن نتائج تحكيم المسابقة أسفر عن حصول الطالب عبد الرحمن حسين عمر كلية العلوم علي المركز الأول والطالب حازم جمال شعبان كلية الصيدلة علي المركز الثاني والطالب محمد محمود شعبان شطا كلية الطب علي المركز الثالث "علي مستوي الطالب المثالي " .

وفوز الطالبة شهد محمد رمضان كلية العلوم بالمركز الاول، والطالبة هايدي صلاح أبو الفتوح كلية الطب باللمركز الثاني،والطالبة رنا أحمد السيد الرفاعي كلية الحاسبات بالمركز الثالث "علي مستوي الطالبة المثالية ".

المسابقة تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومحمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

ضمت لجنة تحكيم المسابقة من كلا من الدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور اسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة ،والدكتورة. اسماء صبحى شرف أستاذ اللغة الإنجليزية.