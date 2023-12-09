الدوري الألماني.. مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ

يسعى آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، إلى تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ، عندما يواجهه على ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني والتي تقام الرابعة والنصف عصرا.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة.

وأعلن أوليفر جلاسنر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ، والذي شهد وجود الدولي المصري عمر مرموش.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: يولين باتشو، أوريليو بوتا، روبن كوخ، فارس شعيبي.

خط الوسط: هوجو لارسون، إيريك إبيمبا، ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش، لوكاس سيلفا، أنسجار كناوف.

ويأمل آينتراخت فرانكفورت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الألماني.