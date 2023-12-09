وزيرا خارجية البحرين وألمانيا يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت في دبي بالإمارات، مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش منتدى صير بني ياس الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإحياء جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.