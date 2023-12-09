العراق.. قرارات صارمة لمحاسبة المقصرين بشأن الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

اتخذ رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قرارات صارمة؛ لمحاسبة المقصرين بشأن الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، حيث قرر تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي وقع فيها الاعتداء.

وأعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم، فيما تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور.

وشدد على مواصلة فريق العمل -بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة - لملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم العادل.

كما شدد على أن الإجراءات الأمنية؛ ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، لاسيما أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم.

وأوضح الناطق أن القوات الأمنية منحت صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقًا.